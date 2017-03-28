В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту подделки трудового договора

28 Марта 2017 года, 19:20

МУРМАНСК/ 28 марта - Для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранный гражданин должен получить патент для работы либо у физических лиц, либо у юридических лиц. получение патента дает право иностранцу находиться на территории нашей страны в безвизовом режиме. После получения патента для осуществления трудовой деятельности иностранный гражданин должен предоставить в адрес миграционной службы трудовой договор с работодателем по специальности, указанной в патенте.

Так, в Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области обратилась жительница Узбекистана, 1990 года рождения, предъявив сотруднику миграционной службы трудовой договор с одной из фирм г. Мурманска. Жительница Узбекистана должна была предъявить данный документ после получения патента на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в течение двух месяцев.

Сотрудник миграционной службы при проверке договора установил, что работодатель такой документ с иностранной гражданкой не заключал, жительница иностранного государства у него нетрудоустроена.

Подозреваемая в подделке официального документа была опрошена полицейскими. Женщина пояснила, что поддельный договор она приобрела через посредника, заплатив при этом 3 тысячи рублей.

В отношении жительницы Узбекистана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка документов». За данное деяние гражданке иностранного государства может грозить максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления лиц, изготовивших поддельный документ.

Стоит отметить, что случаи предъявления поддельных трудовых договоров в Управление по вопросам миграции не единичны, в связи с чем полицейские обращают внимание иностранных граждан, что за нарушение российского законодательства в сфере миграции иностранцы несут ответственность, в том числе уголовную, по российским законам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УВМ УМВД России по Мурманской области)