В областном центре полицейскими задержан подозреваемый за угрозы убийством

28 Марта 2017 года, 19:47

МУРМАНСК/ 28 марта - В отдел полиции №3 УМВД России по г.Мурманску обратилась 49-летняя жительница областного центра с заявлением о том, что ее сын угрожал ей убийством.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что между заявительницей и ее сыном произошел конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый угрожал, что зарежет мать, и приставлял к ее горлу кухонный нож. Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась в полицию.

Сотрудниками полиции подозреваемый, 29-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, был задержан.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter