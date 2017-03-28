Заключённый покончил с собой в Мурманске

28 Марта 2017 года, 18:11

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске проводится доследственная проверка по факту суицида заключённого в исправительной колонии №17 в Мурманске. Как сообщили в Следственном комитете по Мурманской области, Тело мужчины 1989 года рождения было найдено в ночь на 25 марта в помещении училища при исправительном учрежеднии.

«В ходе осмотра места происшествия признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Также, осмотром места происшествия зафиксировано наличие предсмертных записок», - сообщили в СУ СКР.

С начала года это уже третий случай суицида среди заключённых в Мурманской области. В январе самоубийство совершили двое заключённых СИЗО-1 Мурманска. Их тела с признаками удушения были найдены в одной камере. Следственный комитет проверял сотрудников СИЗО на предмет залатности.