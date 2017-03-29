Покончивший с собой заключенный в мурманской колонии был осужден за убийство и каннибализм

29 Марта 2017 года, 12:20

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Мужчина, покончивший жизнь самоубийством в исправительной колонии №17 в Мурманске, был осужден на 19 лет за убийство. По информации «Би-порта», им оказался Максим Главатских.

В 2010 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил двух представителей неформальных движений, обвинявшихся в убийстве школьницы и каннибализме, к 19 и 18 годам лишения свободы. Решение было вынесено на основе обвинительного вердикта присяжных.

В ночь на 20 января 2009 года флорист общества с ограниченной ответственностью «Николь» Максим Главатских, 1989 года рождения, и неработающий Юрий Можнов, 1989 года рождения, являющиеся членами неформальных молодежных объединений «Готы» и «Эмо», поместили 16-летнюю девушку в наполненную водой ванную и удерживали ее до остановки дыхания.

«Убедившись в том, что потерпевшая мертва, обвиняемые расчленили ее тело, после чего часть тела и нижних конечностей употребили в пищу, а остальные части тела вынесли из указанной квартиры и выбросили на территории Московского района Санкт-Петербурга», - говорится в сообщение Следственного комитета России.

В ходе осмотра места происшествия в колонии Мурманска были обнаружены предсмертные записки, содержимое которых на данный момент не распространяется.

«Можно сказать, что они не связаны с обвинением кого-либо и адресованы родственникам. Будет проведена проверка в отношении сотрудников колонии, также непосредственно самим УФСИН проводятся служебные проверки», – рассказала представитель Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.