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Главная » Криминал » Покончивший с собой заключенный в мурманской колонии был осужден за убийство и каннибализм
 
 
 
 
29 Марта 2017 года, 12:20

Покончивший с собой заключенный в мурманской колонии был осужден за убийство и каннибализм


МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Мужчина, покончивший жизнь самоубийством в исправительной колонии №17 в Мурманске, был осужден на 19 лет за убийство. По информации «Би-порта», им оказался Максим Главатских.

В 2010 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил двух представителей неформальных движений, обвинявшихся в убийстве школьницы и каннибализме, к 19 и 18 годам лишения свободы. Решение было вынесено на основе обвинительного вердикта присяжных.

В ночь на 20 января 2009 года флорист общества с ограниченной ответственностью «Николь» Максим Главатских, 1989 года рождения, и неработающий Юрий Можнов, 1989 года рождения, являющиеся членами неформальных молодежных объединений «Готы» и «Эмо», поместили 16-летнюю девушку в наполненную водой ванную и удерживали ее до остановки дыхания.

«Убедившись в том, что потерпевшая мертва, обвиняемые расчленили ее тело, после чего часть тела и нижних конечностей употребили в пищу, а остальные части тела вынесли из указанной квартиры и выбросили на территории Московского района Санкт-Петербурга», - говорится в сообщение Следственного комитета России.

В ходе осмотра места происшествия в колонии Мурманска были обнаружены предсмертные записки, содержимое которых на данный момент не распространяется.

«Можно сказать, что они не связаны с обвинением кого-либо и адресованы родственникам. Будет проведена проверка в отношении сотрудников колонии, также непосредственно самим УФСИН проводятся служебные проверки», – рассказала представитель Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

 

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  • какой ужас! как вообще могло произойти такое, бедная девушка, такая страшная невообразмая смерть! ужас, ужас, ужас.
  • Только в этой стране за убийство дают за каннибализм тока 19. Того, кто придумал такие сроки нужно тоже сожрать!
 
 
 
 
 
 
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