Сотрудник колонии в Ревде за взятку передавал алкоголь осужденным

29 Марта 2017 года, 13:11

РЕВДА/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Инспектор отдела специального учета исправительной колонии №23 обвиняется в «мелком взяточничестве». Алексей Марунич за взятку в виде элитного алкоголя неоднократно проносил на режимную территорию несколько бутылок спиртного, после чего передавал их осужденным для личного использования.

«Преступление было пресечено сотрудниками собственной безопасности УФСИН по Мурманской области. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщают в Прокуратуре по Мурманской области.

За каждое из совершенных преступлений обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишения свободы до одного года.