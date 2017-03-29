В Полярном задержана подозреваемая в краже из магазина

29 Марта 2017 года, 19:18

ПОЛЯРНЫЙ/ 29 марта - В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение от администрации магазина сотовой связи, расположенного на улице Фисановича в г. Полярный. Заявители пояснили, что неизвестным злоумышленником с витрины был похищен мобильный телефон «Самсунг». Ущерб, причиненный салону, составил 44 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что кража была совершена злоумышленником путем свободного доступа в рабочее время. Это дало основания подозревать в ней одного из сотрудников торговой точки.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена жительница Полярного, 1991 года рождения. Не судимая ранее подозреваемая призналась в содеянном, похищенное было выдано ею добровольно. Женщина пояснила, что отношения с администрацией магазина у нее не сложились. Работая последний день перед увольнением, она решила забрать телефон в качестве «моральной компенсации».

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)