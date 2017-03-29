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Главная » Криминал » В Полярных Зорях полицейские расследуют интернет-мошенничество
 
 
 
 
29 Марта 2017 года, 19:50

В Полярных Зорях полицейские расследуют интернет-мошенничество


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 29 марта - В МО МВД России «Полярнозоринский» обратился местный житель с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший, 1983 года рождения, в сети Интернет на одном из сайтов по продаже бытовой техники нашел объявление о продаже стиральной машины. Цена и характеристики товара его устроили.

34-летний полярнозоринец произвел заказ понравившегося товара. На странице продавца в качестве способа оплаты за товар был указан номер банковской карты для перевода денежных средств. Пострадавший перевел 13 тысяч рублей за заказанную им стиральную машину на данный счет.

Через некоторое время северянин позвонил по номеру «горячей линии» данного сайта, и консультант ему сообщила, что заказ оформлен, нужно подождать. Через некоторое время, так и не получив товар, потерпевший еще раз зашел на сайт и выяснил, что заказал товар на сайте-двойнике официального сайта продавца.

По факту мошенничества в отношении неустановленных лиц следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

 

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