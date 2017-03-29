Полиция Кировска разыскивает несовершеннолетнего

30 Марта 2017 года, 09:11

КИРОВСК/ 30 марта - Отделом полиции по обслуживанию г. Кировска МО МВД России «Апатитский» разыскивается Снежуров Артем Дмитриевич, 25.02.2006 г.р., который 27 марта в 08:30 ушел из дома в г. Кировске на занятия в школу и до настоящего времени по месту жительства не вернулся.

Приметы: на вид 11 лет, худощавого телосложения, рост 130 см, глаза серые, волосы светло-русые, короткие.

Был одет: куртка черного цвета, штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, шапка черного цвета.

Места возможного нахождения: г. Кировск, н.п. Кукисвумчорр. Несовершеннолетний Снежуров А.Д. ранее совершал самовольные уходы из дома, склонен к бродяжничеству.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Снежурова Артема Дмитриевича, просьба сообщить в полицию по телефонам 02, (8-815-31) 47-343 (дежурная часть ОП по г. Кировску), 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП по г. Кировску МО МВД России «Апатитский»)