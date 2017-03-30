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Главная » Криминал » В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый за угрозы убийством
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 18:29

В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый за угрозы убийством


МУРМАНСК/ 30 марта - В дежурную часть обратился 30-летний местный житель с заявлением о том, что знакомый в квартире на улице Свердлова угрожал лишить его жизни.

Участковым уполномоченным полиции было установлено, что в гостях у заявителя находился знакомый. Между мужчинами ними произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений в процессе совместного распития спиртных напитков. В результате ссоры подозреваемый взял на кухне нож и демонстрировал его потерпевшему, высказывая при этом угрозы убийством, затем злоумышленник приставил нож к горлу потерпевшего. Хозяин квартиры в сложившейся обстановке воспринял ситуацию, как реально опасную, и обратился за помощью в полицию.

В ходе поквартирного опроса соседи подтвердили, что из квартиры, где проживает заявитель, доносился шум и громкие крики. Сотрудниками полиции подозреваемый, неработающий 29-летний мурманчанин, был задержан. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

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