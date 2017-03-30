В Оленегорске полицейскими задержан подозреваемый в серии угонов автотранспорта

30 Марта 2017 года, 19:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 30 марта - В дежурную часть полиции обратился 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что утром не обнаружил на месте парковки по улице Молодежный бульвар принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2106.

Полицейскими были установлены и опрошены возможные очевидцы данного происшествия. По составленной ориентировке подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний молодой человек. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что на неправомерные действия его толкнуло желание покататься. Он выбрал автомобиль, неоснащенный охранной сигнализацией, сумел открыть запирающее дверь устройство и завести мотор.

Полицейские установили, что есть основания подозревать данного злоумышленника в попытке неправомерного завладения другим автомобилем - ВАЗ-2114, также припаркованным на улице Молодежный бульвар. Однако воспользоваться этой машиной у подозреваемого не получилось.

По фактам в отношении ранее к уголовной ответственности не привлекавшегося жителя города возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицейскими устанавливается возможная причастность северянина к другим эпизодам автоугонов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter