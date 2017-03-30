В Оленегорске полицейскими задержан подозреваемый в серии угонов автотранспорта

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп» 2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп»
«Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала «Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала
Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
 
 

Видеоновости16+

Мурманских студентов учат бороться с террористами
 
 
 
 

Курсы валют 30.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,8068
-0,8590
1 USD
Доллар США
57,0241
0,0877
1 EUR
Евро
61,5347
-0,2755
10 NOK
Норвежских крон
66,9273
-0,1435
10 SEK
Шведских крон
64,2909
-0,5215
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
4.9 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

Президент поручил разработать структуру развития Севморпути
30 Марта 2017, 16:33
Президент поручил разработать структуру развития Севморпути
Более тысячи ветеранов Мурманска и области в этом году отдохнут на черноморском побережье
30 Марта 2017, 15:20
Более тысячи ветеранов Мурманска и области в этом году отдохнут на черноморском побережье
Олег Коробов исполняет обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
30 Марта 2017, 14:01
Олег Коробов исполняет обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
В Мурманской области ожидается усиление ветра
30 Марта 2017, 11:45
В Мурманской области ожидается усиление ветра
 
 
 
 

Самое читаемое

Машина «скорой помощи» сбила пожилую женщину в Мурманске
30 Марта 2017, 12:00
Николая Коннова освободили от должности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
30 Марта 2017, 11:07
По факту травмирования ребёнка в Кировске возбуждено уголовное дело
29 Марта 2017, 23:12
Ветераны труда Мурманска и области отправятся в здравницы черноморского побережья
30 Марта 2017, 11:00
В Мурманской области ожидается усиление ветра
30 Марта 2017, 11:45
Первые лица государства побывали на Земле Франца-Иосифа
30 Марта 2017, 09:22
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » В Оленегорске полицейскими задержан подозреваемый в серии угонов автотранспорта
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 19:00

В Оленегорске полицейскими задержан подозреваемый в серии угонов автотранспорта


ОЛЕНЕГОРСК/ 30 марта - В дежурную часть полиции обратился 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что утром не обнаружил на месте парковки по улице Молодежный бульвар принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2106.

Полицейскими были установлены и опрошены возможные очевидцы данного происшествия. По составленной ориентировке подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний молодой человек. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что на неправомерные действия его толкнуло желание покататься. Он выбрал автомобиль, неоснащенный охранной сигнализацией, сумел открыть запирающее дверь устройство и завести мотор.

Полицейские установили, что есть основания подозревать данного злоумышленника в попытке неправомерного завладения другим автомобилем - ВАЗ-2114, также припаркованным на улице Молодежный бульвар. Однако воспользоваться этой машиной у подозреваемого не получилось.

По фактам в отношении ранее к уголовной ответственности не привлекавшегося жителя города возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицейскими устанавливается возможная причастность северянина к другим эпизодам автоугонов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Догхантеры активизировались в Оленегорске
2.
60 лет назад Оленегорск получил статус города
3.
В Оленегорске состоится фестиваль саамской музыки и культуры
4.
В Оленегорске в рамках международного Праздника Севера состоялись соревнования конькобежцев
5.
Нетрезвый водитель из Оленегорска отправится в колонию на пять месяцев
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта