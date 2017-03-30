Североморец выращивал дома марихуану для распространения

30 Марта 2017 года, 13:00

СЕВЕРОМОРСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – В Североморске возбуждено три уголовных дела по фактам незаконного оборота наркотиков в отношении местного жителя.

В прошлом месяце Сергей Макеев в подъезде дома на улице Сивко сбыл 2,07 грамма гашиша лицу, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». После совершения преступления он был задержан сотрудниками полиции.

«Ранее Макеев незаконно приобрел с целью дальнейшего сбыта вещество, содержащее в себе наркотическое средство – гашиш, общей массой 17,39 грамма, то есть в значительном размере. Названное средство изъято при его личном досмотре после задержания, а также при проведении обыска в его жилище», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

При проведении обыска в квартире, где проживал задержанный, сотрудниками изъято четыре выращенных им в домашних условиях куста марихуаны. Кроме этого, изъяты приспособления, предназначенные для культивирования растений и изготовления средств на их основе.

По ходатайству органов предварительного следствия Макееву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры города.