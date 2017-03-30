Мурманчанка поддалась на уловки мошенника при совершении покупки в сети Итернет

30 Марта 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 30 марта - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску обратилась 31-летняя жительница областного центра. Северянка пояснила сотрудникам полиции, что через одну из групп в социальной сети она хотела приобрести кроссовки. В ходе переписки представитель данной группы обманным путем узнал реквизиты и пароли-доступа к ее банковской карте. Спустя несколько минут мурманчанке пришло сообщение о списании около 23 тысяч рублей с ее счета, после чего она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет.

При осуществлении сделок в сети Интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами. Не переводите оплату за товар до его получения. Ни в коем случае не сообщайте неизвестным данные своей банковской карты, реквизиты, коды доступа к мобильным сервисам.

Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области