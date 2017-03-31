В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина

МУРМАНСК/ 31 марта - Оперативникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о причастности ранее судимого за кражи, мошенничества и грабеж жителя областного центра к незаконному обороту наркотиков.
За подозреваемым установили наблюдение, и в ходе специальных оперативных мероприятий сотрудники областного наркоконтроля совместно с коллегами из Ленинского отдела полиции задержали подозреваемого в момент сбыта наркотического средства.
Изъятый сверток был направлен на экспертизу. В ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установили, что безработный мурманчанин продал героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин массой 0,0756 грамма.
По факту в отношении жителя Мурманска возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
Фото: Twitter