В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина

31 Марта 2017 года, 17:55

МУРМАНСК/ 31 марта - Оперативникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о причастности ранее судимого за кражи, мошенничества и грабеж жителя областного центра к незаконному обороту наркотиков.

За подозреваемым установили наблюдение, и в ходе специальных оперативных мероприятий сотрудники областного наркоконтроля совместно с коллегами из Ленинского отдела полиции задержали подозреваемого в момент сбыта наркотического средства.

Изъятый сверток был направлен на экспертизу. В ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установили, что безработный мурманчанин продал героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин массой 0,0756 грамма.

По факту в отношении жителя Мурманска возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter