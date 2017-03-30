В Кандалакше полицейскими задержана подозреваемая в присвоении денежных средств предприятия

31 Марта 2017 года, 12:09

КАНДАЛАКША/ 31 марта - В полицию Кандалакши обратилась руководитель одной из торговых организаций с заявлением о том, что из кассы предприятия пропали денежные средства в сумме около 500 тысяч рублей.

Заявительница пояснила, что ее организация является оптовым складом, реализующим продукты питания кандалакшским предпринимателям. При проведении инвентаризации в марте текущего года потерпевшая обнаружила значительную недостачу денежных средств в кассе предприятия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» была установлена ранее несудимая жительница Кандалакши, 1987 года рождения, работавшая на складе кассиром-операционистом. Женщина призналась в совершении преступления и рассказала, что в течение нескольких месяцев она, получая оплату за отгруженный поставщикам товар, часть денежных средств присваивала себе и распоряжалась ими по собственному усмотрению.

По факту присвоения вверенных денежных средств в отношении ранее не судимой жительницы Кандалакши возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении северянки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: NewsVo.Ru