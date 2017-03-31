В Ковдоре полицейскими раскрыта кража денежных средств с банковской карты

31 Марта 2017 года, 18:36

КОВДОР/ 31 марта - В дежурную часть отдела полиции по Ковдору обратилась женщина, 1960 года рождения, с сообщением о том, что со счета ее банковской карты незаконно списано около 8 тысяч рублей.

Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении денежных средств у нее имеются основания подозревать знакомого, с которым накануне она распивала спиртные напитки у себя по месту жительства. Свою карту женщина передавала подозреваемому для приобретения продуктов питания и горячительных напитков, сообщив при этом ее пин-код.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска, используя полученную информацию, задержали 48-летнего неработающего мужчину, ранее судимого за кражу и мошенничество. Позже он признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что совершил ее путем свободного доступа. Сумму в несколько тысяч рублей обналичил через банкомат. Распорядился подозреваемый чужими деньгами по своему усмотрению.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области