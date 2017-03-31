В Мурманске из оборота изъята поддельная денежная купюра

31 Марта 2017 года, 19:19

МУРМАНСК/ 31 марта - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение из банковской организации города о том, что сотрудниками банка обнаружена купюра достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности. Купюра поступила от водителя-экспедитора, собиравшего выручку с торговых точек предприятия.

Изъятая купюра была направлена в Экспертно-криминалистический центр УМВД на исследование. Специалистами установлено, что свойства бумаги, из которой изготовлена купюра, не соответствуют ГОСТу, основные реквизиты выполнены цветной струйной печатью, номерные обозначения – электрофотографической печатью.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Полицейские напоминают гражданам о том, что в случае обнаружения фальшивых денег не следует пытаться их сбыть. Необходимо немедленно сообщить о данном факте в полицию по телефону 02.

За изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств, в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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