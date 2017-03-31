31-летнему северянину одобрили кредит мошенники

01 Апреля 2017 года, 16:45

АПАТИТЫ/1 апреля/БИ-ПОРТ - 31-летний житель Апатитов пострадал от действий мошенников. Мужчина рассказал полицейским, что на одном из сайтов в сети Интернет оставил заявку на кредит. Позже ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что ему одобрен кредит в сумме 200 тысяч рублей. Для получения денег необходимо оплатить страховку. Около 13 рублей северянин перевел на указанный расчетный счет. Кредит заявитель так и не получил, а телефон злоумышленника был постоянно отключен.

Возбуждено уголовное дело.