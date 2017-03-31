Лже-страховщики обманули жителя Апатитов

01 Апреля 2017 года, 17:47

АПАТИТЫ/1 апреля/БИ-ПОРТ – В полицию обратился 42-летний житель Апатитов с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил полицейским, что на одном из сайтов в сети Интернет он нашел услугу по оформлению он-лайн полисов ОСАГО. Северянин подал заявку на расчет стоимости полиса, цена устроила потерпевшего.

Представитель компании дал реквизиты банковского счета, на который автолюбитель перевел около 6 тысяч рублей. Спустя оговоренное время полис он так и не получил, а попытки связаться с "представителем" страховой компании оказались безуспешными. Поняв, что стал жертвой интернет-мошенников, северянин обратился в полицию.

«Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело.