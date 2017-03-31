В областном центре задержали торговца наркотиками

02 Апреля 2017 года, 11:47

МУРМАНСК/2 апреля/БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска поступила оперативная информация о том, что ранее многократно судимый местный житель причастен к обороту запрещенных веществ на территории города.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции при поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии задержали 26 летнего мужчину возле одного из домов по ул. Нахимова.

Подозреваемого доставили в дежурную часть. В ходе проведения личного досмотра у него в кармане куртки было обнаружено и изъято 10 бумажных свертков с порошкообразным веществом. Вещество отправили на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Экспертом установлено, что подозреваемый хранил наркотическое средство метамфетамин общей массой 7,2563 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет и штраф - до 500 тысяч рублей.