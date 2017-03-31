Женщина получила удар по лицу в гараже Снежногорска

02 Апреля 2017 года, 16:25

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/2 апреля/БИ-ПОРТ - В ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение от медиков о 37-летней пациентке с гематомой на лице.

Полицейские выяснили, что травмы дама получила в гараже. Знакомый мужчина ударил ее кулаком по лицу.

«Словесный конфликт между мужчиной и женщиной, возникший на почве личных неприязненных отношений, произошел в гараже по улице Бирюкова, его причину стороны назвать не смогли», - говорится в сообщении УМВД России.

Безработный, ранее судимый за хранение наркотических средств, местный житель 1983 года рождения был установлен и опрошен.

По данному факту возбуждено уголовное дело.