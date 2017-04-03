В Мурманске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении

03 Апреля 2017 года, 18:13

МУРМАНСК/ 3 апреля - В полицию Мурманска ночью 2 апреля поступило сообщение о том, что на площади Пять углов на жительницу поселка Видяево совершено разбойное нападение. На место происшествия прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы.

Потерпевшая, 1983 года рождения, рассказала полицейским, что она вместе с подругой гуляла по городу. Неожиданно к ней подошел незнакомый молодой человек и схватил ее сумку. Северянка не растерялась и оказала молодому человеку сопротивление, крепко удерживая свою сумку, в результате чего она упала и злоумышленник протащил ее по земле. В это время подруга потерпевшей стала звать на помощь и звонить в полицию. Злоумышленник, испугавшись, бросил сумку и скрылся с места происшествия.

Девушки описали молодого человека и указали полицейским направление, в котором он скрылся.

В районе железнодорожного вокзала спустя несколько минут молодой человек был установлен сотрудниками полиции и задержан. Студент колледжа, 1996 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения, пояснить мотивы своего поступка он не смог. Ранее к угловной ответственности он не привлекался.

По факту в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: 31tv.ru