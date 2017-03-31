Бывший следователь ЗАТО Александровск приговорен к двум годам тюрьмы за мошенничество

03 Апреля 2017 года, 11:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Приговором суда бывшему следователю органов внутренних дел ЗАТО Александровск назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу, а в момент совершения преступления подсудимый являлся следователем УФСКН по Мурманской области.

Максима Смирнова обвиняют в «Покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину». Ранее сообщалось, что он предложил северянину повлиять на вынесение приговора в его адрес.

«Смирнов заведомо знал, что не может повлиять на рассмотрение данного дела в суде Мурманска. При этом сообщил, что обладает кругом знакомых, которые способны за денежное вознаграждение в сумме 600 тысяч рублей смягчить приговор за преступление, не связанное с реальным лишением свободы», – сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ Ксения Кошелюк.

Фото: Newsler.ru