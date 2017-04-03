В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в краже у пассажира троллейбуса

03 Апреля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 3 апреля - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД по г. Мурманску обратилась потерпевшая, 1977 года рождения, с сообщением о том, что неизвестным у нее был похищен мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что имущество женщины было украдено в салоне троллейбуса маршрута №4, следовавшего между остановками «ул.Шевченко» - «ул.Кооперативная».

Полицейские опросили потерпевшую и возможных свидетелей кражи, устанавливая обстоятельства происшедшего и приметы предполагаемого злоумышленика. В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающего мурманчанина, 1980 года рождения.

Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что совершил ее путем свободного доступа, использовав личную невнимательность владелицы телефона. Похищенное он собирался продать, однако не успел этого сделать.

В результате телефон был изъят и передан законному владельцу. По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: 86.mvd.ru