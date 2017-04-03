Полицейскими в областном центре задержана подозреваемая в причинении вреда здоровью

03 Апреля 2017 года, 19:23

МУРМАНСК/ 3 апреля - В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 47-летнего мужчины с тремя резаными ранами плеча. Медики квалифицировали телесные повреждения как легкий вред здоровью.

Опросив северянина, сотрудники полиции установили, что у потерпевшего произошел конфликт с бывшей супругой, возникший на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры в квартире на ул. П. Зори подозреваемая нанесла ему несколько ударов кухонным ножом.

Участковым уполномоченным полиции была установлена неработающая, ранее судимая за нанесение тяжких телесных повреждений 35-летняя подозреваемая.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишением свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: depositphoto