Пьяный житель Кандалакши напал на школьников, снимавших на видео ДТП

03 Апреля 2017 года, 12:40

КАНДАЛАКША/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – В вечернее время в Кандалакше 1 апреля произошло ДТП. Водитель «Нивы» не справился с управлением и машину занесло. В результате он врезался в опору.

«Проезжую часть в этот момент переходили три девочки, следуя по пешеходному переходу. По неуточнённой информации, произошло столкновение с иномаркой, после чего водитель вышел из автомобиля. По словам очевидцев, он не вышел, а выполз. Они вызвали полицию, и отряд ППС задержал нарушителя на соседней улице», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

Предположительно мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Результаты анализов станут известны через несколько дней. Его личность установлена, как оказалось, он лишен права управлять автомобилем сроком на 57 месяцев.

«Мужчина задержан. Если будет подтверждён факт наркотического опьянения, то будут приняты процессуальные решения», – уточнили в полиции.

Примерно в это же время рядом с местом ДТП находились школьники, которые снимали происходящее на телефон. Проходивший мимо молодой человек решил напасть на группу подростков. Свидетели утверждают, что он был пьян.

«Его личность также установлена, сейчас ведется опрос. Назначена проверка», – сообщила Шихова.

Фото: Мурманск ДТП ЧП