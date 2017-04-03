Пьяный житель Кандалакши напал на школьников, снимавших на видео ДТП

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Определены победители лыжного марафона в свободном стиле Определены победители лыжного марафона в свободном стиле
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
«Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала «Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала
Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
 
 

Видеоновости16+

Из старых деревяшек в благоустроенные квартиры. В Мурманске продолжается программа по переселению
 
 
 
 

Курсы валют 01.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
69,7605
-1,9053
1 USD
Доллар США
55,9606
-0,9758
1 EUR
Евро
59,8107
-1,9995
10 NOK
Норвежских крон
65,2548
-1,8160
10 SEK
Шведских крон
62,6651
-2,1473
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
5.6 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске 8 апреля напишут «Тотальный диктант»
03 Апреля 2017, 12:27
В Мурманске 8 апреля напишут «Тотальный диктант»
Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства признано лучшим в 2016 году
03 Апреля 2017, 12:12
Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства признано лучшим в 2016 году
С поселком Туманный отсутствует связь
03 Апреля 2017, 11:09
С поселком Туманный отсутствует связь
Как как навести порядок в компании? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске
03 Апреля 2017, 09:00
Как как навести порядок в компании? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске
 
 
 
 

Самое читаемое

Женщина получила удар по лицу в гараже Снежногорска
02 Апреля 2017, 16:25
Житель Североморска заплатил 4, 5 тысячи за коробку без телефона
02 Апреля 2017, 14:20
Мурманск: прогноз отключений на 3 апреля
02 Апреля 2017, 19:00
В Карелии предъявили обвинение организатору детского лагеря
02 Апреля 2017, 18:26
Мошенница предложила северянке «выгодное вложение»
02 Апреля 2017, 15:22
«Брест» и «Юнга» отрабатывают взаимодействие при поиске подводных лодок в Баренцевом море
02 Апреля 2017, 17:24
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » Пьяный житель Кандалакши напал на школьников, снимавших на видео ДТП
 
 
 
 
03 Апреля 2017 года, 12:40

Пьяный житель Кандалакши напал на школьников, снимавших на видео ДТП


КАНДАЛАКША/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – В вечернее время в Кандалакше 1 апреля произошло ДТП. Водитель «Нивы» не справился с управлением и машину занесло. В результате он врезался в опору.

«Проезжую часть в этот момент переходили три девочки, следуя по пешеходному переходу. По неуточнённой информации, произошло столкновение с иномаркой, после чего водитель вышел из автомобиля. По словам очевидцев, он не вышел, а выполз. Они вызвали полицию, и отряд ППС задержал нарушителя на соседней улице», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

Предположительно мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Результаты анализов станут известны через несколько дней. Его личность установлена, как оказалось, он лишен права управлять автомобилем сроком на 57 месяцев.

«Мужчина задержан. Если будет подтверждён факт наркотического опьянения, то будут приняты процессуальные решения», – уточнили в полиции.

Примерно в это же время рядом с местом ДТП находились школьники, которые снимали происходящее на телефон. Проходивший мимо молодой человек решил напасть на группу подростков. Свидетели утверждают, что он был пьян.

«Его личность также установлена, сейчас ведется опрос. Назначена проверка», – сообщила Шихова.

Фото: Мурманск ДТП ЧП

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Депутатов могут наказывать за нарушение дисциплины на заседаниях
2.
В Мурманске 8 апреля напишут «Тотальный диктант»
3.
Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства признано лучшим в 2016 году
4.
Бывший следователь ЗАТО Александровск приговорен к двум годам тюрьмы за мошенничество
5.
Четыре человека пострадали на дорогах области за выходные
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта