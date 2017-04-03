В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в сбыте гашиша

03 Апреля 2017 года, 19:50

МУРМАНСК/ 3 апреля - Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков стало известно о том, что ранее не судимый безработный мурманчанин, 1981 года рождения, причастен к незаконному обороту наркотиков.

За подозреваемым установили наблюдение, и в ходе специальных мероприятий в момент сбыта наркотического средства житель Мурманска был задержан на улице в Ленинском округе возле жилых домов.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, наркотик направили на экспертизу. Эксперт установил, что мурманчанин сбыл 1,62 грамма гашиша.

По факту в отношении ранее не судимого мурманчанина возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: yuga.ru