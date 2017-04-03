Грабитель связал пенсионерку и похитил из ее квартиры 30 тысяч

03 Апреля 2017 года, 14:24

ОЛЕНЕГОРСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске Егор Бублиенко проник в квартиру пенсионерки, 1923 года рождения, и связал ее. Мужчина потребовал у потерпевшей сообщить место хранения денежных средств. В результате он похитил 30 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

«Бублиенко задержан и в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При задержании была обнаружена часть похищенных денег в размере 26 750 рублей», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

В данный момент ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в городской суд. Отметим, что злоумышленник обвиняется по второй части статьи 161 УК «Грабеж», ранее он был судим.

Фото: Twitter