Жительница Заполярного пострадала от действий интернет-мошенников

03 Апреля 2017 года, 20:14

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 3 апреля - В отдел полиции по г.Заполярный ОМВД России по Печенгскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что в сети Интернет нашла информацию, опубликованную от имени известного банка, о проведении опроса. За участие в интернет-опросе лже-сотрудники банка предлагали вознаграждение в размере 1 тысяча рублей.

Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо было перейти по ссылке «megablockmoscow.ru». Северянка перешла по указанной ссылке на неизвестный ресурс, где ей предложили заполнить реквизиты и пароли-доступа к банковской карте для того, чтобы якобы зачислить 1 тысячу рублей. Жительница Заполярного внесла все данные своей банковской карты и пароли к личному кабинету он-лайн банка, после чего с ее счета было списано 32,5 тысячи рублей.

Поняв, что данное объявление было одной из мошеннических схем, потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям Заполярья, что банки никогда не запрашивают у своих клиентов данные карты и коды доступа в личные кабинеты он-лайн сервисов. О проведении каки-либо акций или опросов необходимо уточнять информацию в ближайшем отделении банка, а не верить сомнительным ресурсам, не имеющим отношения к данному банку.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области