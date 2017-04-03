Пьяного водителя из Умбы отправили в колонию

03 Апреля 2017 года, 16:01

УМБА/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области к реальному сроку приговорили мужчину, повторно попавшегося на вождении в нетрезвом виде. В декабре 2016 года Алексей Постоев ездил по посёлку, управляя автомобилем ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения. Водителя остановили сотрудники ГИБДД.

В судебном заседании Постоев полностью признал свою вину, сообщили в прокуратуре Мурманской области. Суд назначил Постоеву наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Фото: Twitter