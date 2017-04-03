Полиция Кировска разыскивает несовершеннолетнего

03 Апреля 2017 года, 20:30

КИРОВСК/ 3 апреля - Отделом полиции по обслуживанию г. Кировска Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» разыскивается несовершеннолетний Нехаев Михаил Павлович, 21.11.2001 года рождения, проживающий в г. Кировск, учащийся 8 класса, который 31 марта 2017 года в 08:30 ушел из дома на занятия в школу и до настоящего времени по месту жительства не вернулся.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, глаза карие, волосы черные, короткие, над верхней губой справа имеется маленькая родинка.

Был одет: куртка «парка» светло-коричневого цвета, с капюшоном, имеется шнуровка белого цвета на капюшоне и по талии куртки, спортивные брюки черного цвета, ботинки коричневого цвета.

По имеющейся информации, Нехаев может передвигаться автотранспортом в г. Санкт-Петербург.

В случае обнаружения подростка просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть отдела полиции г. Кировска по тел. (8-815-31) 47-343 (круглосуточно).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП по г. Кировску МО МВД России «Апатитский»)