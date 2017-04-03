Взрыв в питерском метро: В «Пулково» усилены меры безопасности

03 Апреля 2017 года, 16:56

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме, отправление и прибытие рейсов осуществляется по расписанию.

«Распространённая информация о закрытии аэропорта не соответствует действительности. Аэропорт открыт, самолеты принимаются и отправляются по расписанию. Усилен входной и предполётный досмотр», – сообщила «Би-порту» пресс-секретарь ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (УК аэропорта «Пулково») Маргарита Потехина

Ближайший рейс из Петербурга в Мурманск отправился в 16:25, вылет из Мурманска по расписанию в 19:20.

Сегодня в обед в вагоне питерского метро на «синей» ветке произошёл взрыв. Все станции метро закрыты на вход и выход. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.