Полиция Кировска разыскивает несовершеннолетнего

03 Апреля 2017 года, 21:30

КИРОВСК/ 3 апреля - Отделом полиции по обслуживанию г. Кировска Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» по факту самовольного ухода из дома разыскивается несовершеннолетний Шах Павел Евгеньевич, 21.08.1999 года рождения, проживающий в г. Кировске, который 31 марта 2017 года в 15.00 самовольно ушел из дома гулять и до настоящего времени по месту жительства не вернулся.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, глаза карие, волосы черные, короткие.

Был одет: куртка коричневого цвета, кожаная, короткая, джинсы синего цвета, кроссовки цвета.

При себе имеет паспорт. По имеющейся информации, Шах может находится в г. Санкт-Петербурге.

В случае обнаружения подростка просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть отдела полиции г. Кировска по тел. (8-815-31) 47-343.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП по г. Кировску МО МВД России «Апатитский»)