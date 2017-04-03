В Кировске собаки съели своего умершего хозяина

04 Апреля 2017 года, 10:01

КИРОВСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет Мурманской области начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в одной из кировских квартир. Труп был обнаружен 29 марта сотрудниками полиции, которые приехали на вызов после сообщения соседей о запахе из квартиры.

«По собранному характеризующему материалу, житель квартиры - 57-летний мужчина - злоупотреблял спиртным. Сейчас назначены необходимые экспертизы, – сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк. – Причина смерти будет установлена после вскрытия, но сделать это будет сложно ввиду сильных изменений: он действительно был обглодан собаками».

По предварительной информации, мужчина умер за две недели до момента обнаружения тела. Все это время с ним находились три хаски, которых разводил умерший.