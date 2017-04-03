Суд дал второй шанс малолетнему угонщику из Оленегорска

04 Апреля 2017 года, 11:21

ОЛЕНЕГОРСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Подросток из Оленегорска признан виновным в совершении четырех угонов автомобилей. Согласно приговору суда 16-летний подросток будет направлен в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет.

«Суд согласился с позицией гособвинения о возможности освобождения от наказания в виде лишения свободы и помещении несовершеннолетнего в специальное учреждение на один год и один месяц. По инициативе прокуратуры ему предоставлен шанс доказать свое исправление, продолжив обучение и избежав судимости за совершенные преступления», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Ранее «Би-порт» сообщал, что поведение подсудимого является стабильно криминальным, и он не воспринимает неотвратимость наказания за совершенные деяния. Всего он обвинялся по 10 эпизодам. Большинство из них были совершены в летний период 2016 года. Вместе с тем, с родителей преступника взысканы денежные средства в сумме более 35 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Фото: Svopi.ru