В Мурманске возбуждены уголовные дела по фактам интернет-мошенничеств

04 Апреля 2017 года, 17:44

МУРМАНСК/ 4 апреля - В полицию Мурманска обратился житель Первомайского округа, 1977 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским, что в сети Интернет нашел объявление о продаже автомобиля «Митсубиши Паджеро». Цена и характеристики транспортного средства его устроили.

Связавшись с автором объявления, мурманчанин узнал, что за иномарку необходимо перевести предоплату в размере 70 тысяч рублей. Житель Мурманска перевел деньги на расчетный счет, указанный «продавцом», после чего попытался связаться с ним, чтобы уточнить детали покупки. Однако попытки найти лже-продавца оказались безуспешными, после чего северянин отправился в полицию писать заявление.

Еще один житель областного центра, 1988 года рождения, найдя объявление в сети Интернет о продаже запчастей к автомобилю «Тойота», перевел в качестве предоплаты за них 21 тысячу рублей. Однако заказанный им товар он так и не получил, а связаться с лже-продавцом так и не удалось.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Стоит отметить, что оба жителя Мурманска знали о фактах мошенничеств в сети Интернет, однако все равно перевели деньги мошенникам в качестве предоплаты.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области