В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в квартирной краже

04 Апреля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 4 апреля - В дежурную часть обратилась местная жительница, 1964 года рождения. Женщина пояснила, что у нее из квартиры, расположенной по улице Щербакова, пропали ювелирные изделия на общую сумму 69 тысяч рублей.

Полицейские установили, что кража произошла путем свободного доступа. Опросив потерпевшую, они выяснили, что в хищении есть основания подозревать малознакомого ей мужчину, который накануне находился в гостях. Он имел возможность видеть, где она хранит дома ценные вещи. Именно после его ухода потерпевшая обнаружила пропажу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, 1982 года рождения, был задержан. Им оказался неработающий, ранее многократно судимый, в том числе за кражу, житель поселка Мурмаши. Похищенное им имущество, которое злоумышленник планировал продать, частично изъято в ломбарде.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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