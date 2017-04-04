В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством

04 Апреля 2017 года, 19:23

МУРМАНСК/ 4 апреля - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратился пенсионер, 1961 года рождения, с заявлением о том, что сосед по дому угрожал ему убийством. Инцидент произошел у дома по ул. Декабристов.

Потерпевший угрозу воспринял как реально осуществимую и обратился за помощью в полицию. Участковым уполномоченным полиции установлено, что гражданин, на которого потерпевший указал в качестве подозреваемого, высказывал при свидетелях обещания лишить пожилого человека жизни. По словам очевидцев, конфликт возникший по незначительному поводу, имеет затяжной характер.

Сотрудниками полиции подозреваемый, 31-летний местный житель, был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был судим за кражу, грабеж и мошенничество.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru