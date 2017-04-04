В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад» В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад»
ВБРР дарит Весеннее настроение ВБРР дарит Весеннее настроение
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
 
 

Видеоновости16+

Выживание в лесу на границе, дайвинг по правилам и «Бураны» в действии. Специальный репортаж из Лиинахамари
 
 
 
 

Курсы валют 04.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,3429
0,5824
1 USD
Доллар США
56,1396
0,1790
1 EUR
Евро
59,8953
0,0846
10 NOK
Норвежских крон
65,4521
0,1973
10 SEK
Шведских крон
62,9431
0,2780
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.8 м/с
давление 747.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

ФАС: Электроэнергия в Мурманской области одна из самых дешёвых в стране
04 Апреля 2017, 16:30
ФАС: Электроэнергия в Мурманской области одна из самых дешёвых в стране
Режим повышенной готовности снят в Заозёрске
04 Апреля 2017, 12:56
Режим повышенной готовности снят в Заозёрске
Всероссийское совещание по безопасности атомных объектов пройдёт в Мурманской области
04 Апреля 2017, 12:26
Всероссийское совещание по безопасности атомных объектов пройдёт в Мурманской области
ГИМС мониторит ледовую обстановку на водоёмах области
04 Апреля 2017, 11:37
ГИМС мониторит ледовую обстановку на водоёмах области
 
 
 
 

Самое читаемое

В Кировске собаки съели своего умершего хозяина
04 Апреля 2017, 10:01
Мурманский полицейский инсценировал ДТП ради получения выплаты ОСАГО
04 Апреля 2017, 16:50
В Мурманске подешевели квартиры на вторичном рынке
04 Апреля 2017, 12:35
Полиграф показал, что таксист не бил ребенка-инвалида из Кировска
04 Апреля 2017, 14:40
Взрыв в питерском метро: центр Петербурга стоит в пробках. Видео
03 Апреля 2017, 20:42
За хищение шоколадки мурманчанину грозит тюремный срок
04 Апреля 2017, 15:21
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством
 
 
 
 
04 Апреля 2017 года, 19:23

В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством


МУРМАНСК/ 4 апреля - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратился пенсионер, 1961 года рождения, с заявлением о том, что сосед по дому угрожал ему убийством. Инцидент произошел у дома по ул. Декабристов.

Потерпевший угрозу воспринял как реально осуществимую и обратился за помощью в полицию. Участковым уполномоченным полиции установлено, что гражданин, на которого потерпевший указал в качестве подозреваемого, высказывал при свидетелях обещания лишить пожилого человека жизни. По словам очевидцев, конфликт возникший по незначительному поводу, имеет затяжной характер.

Сотрудниками полиции подозреваемый, 31-летний местный житель, был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был судим за кражу, грабеж и мошенничество.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в квартирной краже
2.
Мончегорская контора задолжала своим сотрудникам более четверти миллиона
3.
В Мурманске возбуждены уголовные дела по фактам интернет-мошенничеств
4.
Фонд Мурманского областного художественного музея пополнился картиной Анатолия Сергиенко
5.
В Мурманске почтут память жертв террористического акта в Санкт-Петербурге
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта