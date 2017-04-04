За хищение шоколадки мурманчанину грозит тюремный срок

04 Апреля 2017 года, 15:21

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали мужчину, который совершил мелкое хищение в одном из магазинов Первомайского округа. Как сообщили «Би-порту» в Управлении Росгвардии по Мурманской области, молодой человек попытался вынести, не заплатив, три шоколадных батончика.

«Как оказалось, «за плечами» у 27-летнего мурманчанина оказался целый список имущественных правонарушений: кражи и грабежи», - говорится в сообщении.

Поскольку в этот раз мелкое хищение, попадающие под КоАП, данным гражданином было совершено повторно, сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: Twitter