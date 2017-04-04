Мурманский полицейский инсценировал ДТП ради получения выплаты ОСАГО

04 Апреля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Начальник отделения по расследованию преступлений общеуголовной направленности УМВД по Мурманску обвиняется в покушении на мошенничество в сфере страхования. Должностное лицо, используя свое служебное положение, в марте текущего года инсценировал аварию. После чего обратился в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО в сумме около 60 тысяч рублей.

«Реализовать преступный умысел злоумышленник, 1989 года рождения, не смог, так как был задержан. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Фото: fedpress.ru