Мончегорский подросток продавал наркотики

04 Апреля 2017 года, 20:50

МОНЧЕГОРСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Несовершеннолетнему жителю Мончегорска предъявили обвинение в незаконном сбыте и хранении наркотических средств. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, молодой человек 2000 года рождения в подъезде одного из домов Мончегорска сбыл за денежное вознаграждение массой не менее 0,42 грамма. Кроме того, по месту его жительства обнаружено и изъято ещё около 2,5 грамм гашиша.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.