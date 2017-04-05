В Оленегорске полицейскими задержан подозреваемый в самодельной переделке оружия

05 Апреля 2017 года, 18:46

ОЛЕНЕГОРСК/ 5 апреля - В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в квартире по ул. Бардина был обнаружен сигнальный пистолет с видимыми признаками переделки. Оружие было изъято в ходе обыска и направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

Согласно заключению эксперта, ствол сигнального пистолета был переделан кустарным способом так, что теперь оружие является пригодным для стрельбы самодельными патронами.

Полицейскими был задержан в качестве подозреваемого хозяин квартиры. Мужчина, 1976 года рождения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он пояснил, что несколько месяцев назад, после поломки, он решил усовершенствовать оружие при ремонте. Соответствующее видео нашел в сети Интернет.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 223 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

Фото: NewsEra.ru