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Главная » Криминал » Мурманчанина оштрафовали за экстремистские картинки и видеозаписи
 
 
 
 
05 Апреля 2017 года, 11:20

Мурманчанина оштрафовали за экстремистские картинки и видеозаписи


МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ - Прокуратура Ленинского административного округа города Мурманска установила факт размещения в свободном доступе экстремистских материалов. На персональной странице пользователя социальной сети «Вконтакте» были опубликованы фотографий, содержащие изображения нацистской символики и видеоматериалы, внесенные в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.

В отношении молодого человека прокуратура округа возбудила два административных делопроизводства по статьям «публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской до степени смешения» и «массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».

Указанные дела рассмотрены Ленинским районным судом. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Фото: fedpress.ru

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