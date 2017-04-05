Мурманчанина оштрафовали за экстремистские картинки и видеозаписи

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ - Прокуратура Ленинского административного округа города Мурманска установила факт размещения в свободном доступе экстремистских материалов. На персональной странице пользователя социальной сети «Вконтакте» были опубликованы фотографий, содержащие изображения нацистской символики и видеоматериалы, внесенные в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.
В отношении молодого человека прокуратура округа возбудила два административных делопроизводства по статьям «публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской до степени смешения» и «массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».
Указанные дела рассмотрены Ленинским районным судом. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Фото: fedpress.ru