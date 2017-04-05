В Апатитах задержан подозреваемый в краже из магазина

05 Апреля 2017 года, 19:00

АПАТИТЫ/ 5 апреля - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение от администрации магазина сотовой связи, расположенного на улице Зиновьева. Заявители пояснили, что неизвестным злоумышленником с витрины был похищен ноутбук. Ущерб, причиненный салону, составил 42 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что кража была совершена злоумышленником путем свободного доступа. Они изъяли запись камер внутреннего видеонаблюдения и следы пальцев рук злоумышленника, оставленные на месте происшествия.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен житель города, 1982 года рождения. Мужчина был ранее судим за хищение чужого имущества, а также привлекался к административной ответственности за совершение мелких хищений. В настоящее время он ведет асоциальный образ жизни.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: imenno.ru