Петербургский смертник мог быть завербован ИГ

05 Апреля 2017 года, 13:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет России назвал имя террориста, совершившего взрыв в питерском метро. Им оказался Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

«На сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство, обнаружены генетические следы Джалилова», – рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По информации «Известий», уроженец киргизского города Ош мог воевать в Сирии или Ираке в 2015 году на стороне боевиков группировки ИГ, запрещенной в России. Издание провело анализ аккаунта смертника в социальной сети и пришло к выводу, что именно через него молодой человек вел переписку со своими наставниками.

Изначально он вместе с семьей отправился на заработки в Россию, но в 2011 году родственники вернулись домой, а Джалилов остался в Санкт-Петербурге. Здесь он получил российское гражданство и работал в баре.

«Что именно так резко поменяло его жизнь, еще предстоит выяснить, но три года назад 20-летний парень вдруг покинул Петербург. Друзья считали, что он уехал в Корею. Не исключено, что на самом деле он был в Сирии или Ираке. После вернулся и работал автослесарем. Последний раз он появлялся у родителей в начале марта 2017 года. Видимо, приезжал прощаться. Оттуда прилетел не как обычно в Пулково, а в Москву, где с кем-то встречался. Это мог быть куратор террористической ячейки либо непосредственный организатор теракта в подземке», – передают «Известия».

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл в понедельник около 14:40. В результате

В результате теракта погибли 14 человек, десятки получили ранения. Список погибших размещен на сайте Следственного комитета. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, тела семи человек были обнаружены сразу, вечером и ночью были найдены фрагменты еще четырех тел.

Напомним, по подозрению в подготовке взрыва в розыск объявлены два человека. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК «Террористический акт», но следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

Фото: Russian Archives / Global Look Press