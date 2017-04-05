29-летний мурманчанин заплатит штраф за пропаганду нацистской атрибутики

05 Апреля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 5 апреля - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску в ночное время сотрудниками патрульно-постовой службы был доставлен житель Мурманска, 1988 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь в административном здании отдела полиции, житель Мурманска произвел неоднократное нацистское приветствие третьего рейха, подняв руку и несколько раз произнеся текст приветствия на немецком языке. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия мурманчанин не отреагировал, продолжая публично демонстрировать нацистское приветствие.

По факту в отношении 29-летнего жителя Мурманска сотрудниками Центра противодействия экстремизма УМВД России по Мурманской области был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики».

В судебном заседании мурманчанин полностью признал свою вину в совершенном административном правонарушении, в содеянном раскаялся.

Решением Первомайского районного суда правонарушитель привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЦПЭ УМВД России по Мурманской области)