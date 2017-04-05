Трое жителей области пострадали от действий интернет-мошенников

05 Апреля 2017 года, 19:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля - В дежурную часть отдела полиции по г.Кировску МО МВД России «Апатитский» с заявлениями о мошенничестве обратились двое местных жителей. В сети Интернет один из заявителей нашел объявление о продаже запчастей для автомобиля, второй - о продаже планшета. В ходе переписке с продавцами потерпевшие договорились о сделке и переводе оплаты за товары на банковские карты. После перевода 11 и 19 тысяч рублей связь с инициаторами объявления прервалась, заказанные товары мужчины так и не получили.

Также от действий мошенников пострадал 32-летний житель Печенгского района. Через интернет северянин заказал видеорегистратор. Получив товар, мужчина оплатил заказ стоимостью более 4 тысяч рублей. Открыв посылку, заявитель обнаружил керамическую статуэтку в виде барана.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области