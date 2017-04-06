В Мурманске задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений

06 Апреля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 6 апреля - В дежурную часть полиции №2 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение жителя поселка Росляково, 1995 года рождения, с телесными повреждениями в виде нескольких переломов костей лицевой части черепа. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы расцениваются как средний вред здоровью.

Полицейские выяснили, что доставлен пострадавший был с места жительства, из квартиры по ул. Приморская. Потерпевший смог пояснить, что повреждения им были получены в результате нескольких ударов кулаком, которые нанес мужчина, находившийся у него в гостях. Избиением закончился словесный конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений после совместного распития спиртного.

Участковым уполномоченным полиции подозреваемый, неработающий, ранее не судимый местный житель, 1991 года рождения, был установлен и изобличен. В содеянном он признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter