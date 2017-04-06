Три уклониста из Мурманска предстанут перед судом

06 Апреля 2017 года, 13:27

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями в отношении трех мурманчан направлены в суд для рассмотрения по существу. Молодые люди, 1996-1997 годов рождения, уклонились от призыва на военную службу в осенний и весенний период 2016 года. По информации областного следственного комитета, они не имели законных оснований для отсрочки и знали о своей обязанности прибыть в военный комиссариат согласно повестке.

Отметим, что число уклонистов в Мурманской области по сравнению с осенью прошлого года сократилось.