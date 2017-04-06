Жителя Оленегорска осудили за избиения и грабежи

06 Апреля 2017 года, 14:03

ОЛЕНЕГОРСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Житель Оленегорска проведет в исправительной колонии строгого режима 5,5 лет за совершение четырех преступлений. Лабенский обвинялся в краже, грабеже, мошенничестве и расправе над человеком с использованием металлического прута. Первый эпизод произошел в ноябре 2015 года. Трое местных жителей решили отомстить потерпевшему Павлову, который накануне нанес побои одному из них. Дойдя до дома, где проживает Павлов, осужденные увидели, что он пьян. После чего Лабенский нанес ему два удара по голове найденным металлическим прутом. От полученных ударов мужчина упал на землю, и был избит остальными – Седельниковым и Новиковым. В результате было нанесено более 10 ударов ногами и еще один удар прутом в область головы.

«Своими преступными действиями осужденные причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью, состоящий из перелома костей спинки носа, а также открытой черепно-мозговой травмы», – рассказал «Би-порту» помощник прокурора Оленегорска.

Спустя месяц Лабенский похитил из кармана пожилой женщины около 130 тысяч рублей, а уже в феврале совершил грабеж в торговом отделе магазина, забрав пневматический пистолет. Помимо этого, он совершил хищение у банка в размере 39 900 рублей. Деньги были выданы злоумышленнику на приобретение мягкой мебели, кредит Лабенский получил, внеся в анкету недостоверные сведения о месте работы.

Согласно приговору городского суда Лабенский осуждён к пяти годам и шести месяцам, Новиков получил на год меньше, а Сидельникову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком на три года.

«На приговор Лабенским и Новиковым были поданы апелляционные жалобы, которые судебной коллегией были оставлены без удовлетворения», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: uralpress.ru