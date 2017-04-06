В Оленегорске сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества при получении выплат

06 Апреля 2017 года, 19:46

ОЛЕНЕГОРСК/ 6 апреля - В полицию Оленегорска обратилось руководство центра занятости. У организации имелись основания полагать, что один из состоящих на учете безработных незаконно получает пособие по безработице.

По факту полицейские провели проверку и установили, что ранее не судимый житель города, 1989 года рождения, состоя на учете в центре занятости населения, выполнял оплачиваемую работу по договору. О факте трудоустройства по договору в одно из предприятий города оленегорец в службу занятости не сообщил, получив незаконно более 56 тысяч рублей в качестве пособия по безработице.

В отношении оленегорца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: IRK.ru